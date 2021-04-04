Оклахома Михайлюка и Вашингтон Леня 4 апреля провели свои матчи в регулярном чемпионате НБА. Оба клуба потерпели разгромные поражения.

Оклахома на выезде встречалась с Портлендом. Клуб Святослава Михайлюка на протяжении всего матча никак не мог дать достойный бой сопернику и оставить за собой хотя бы одну четверть.

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Портленд – Оклахома 133:85 (35:19, 30:27, 39:13, 29:26)

Свое время на паркете провел Михайлюк, украинец сыграл 23 минуты 5 секунд. За это время атакующий защитник набрал лишь 3 очка, сделал 2 подбора, 1 перехват, также запомнился 4 потерями мяча и 1 персональным фолом.

Баскетболист из Украины стал одним из худших игроков встречи в составе обеих команд.

Портленд – Оклахома видеообзорд