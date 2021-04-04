Оклахома Михайлюка та Вашингтон Леня 4 квітня провели свої матчі у регулярному чемпіонаті НБА. Обидва клуби зазнали розгромних поразок.

Оклахома на виїзді зустрічалась з Портлендом. Клуб Святослава Михайлюка протягом всього матчу ніяк не міг дати гідний бій супернику та залишити за собою бодай одну чверть.

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Портленд – Оклахома 133:85 (35:19, 30:27, 39:13, 29:26)

Свій час на паркеті провів Михайлюк, українець зіграв 23 хвилини 5 секунд. За цей час атакувальний захисник набрав лише 3 очки, зробив 2 підбирання, 1 перехоплення, також запам'ятався 4 втратами м'яча та 1 персональним фолом.

Баскетболіст з України став одним з найгірших гравців зустрічі у складі обох команд.

Портленд – Оклахома відеоогляд

Також у ніч з 3 на 4 квітня свій матч провів Вашингтон. Їх суперником став Даллас.