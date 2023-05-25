Клубы Ла Лиги присматривались к капитану Динамо: война негативно повлияла на интерес

Сразу два топовых клуба испанской Ла Лиги следили за 20-летним полузащитником киевского Динамо Александром Яциком. Однако полномасштабное вторжение плохо повлияло на интерес иностранных клубов.

Бетис и Вильярреал были серьезно заинтересованы в услугах капитана киевского Динамо U-19 Александра Яцика. Оба испанских клуба привлекли свое внимание к украинскому футболисту после его выступлений в юношеской лиге УЕФА.

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Сорванный переезд в Испанию

Однако начало полномасштабного вторжения России в Украину негативно повлияло на этот интерес от клубов Ла Лиги.

До 24 февраля 2022 агенты Бетиса и Вильярреала следили за талантливым полузащитником непосредственно с трибун стадиона, на котором играли юноши киевского клуба.

Отметим, что Бетис и Вильярреал в текущем сезоне борются за еврокубки. "Зелено-белые" с 56 очками за два тура до окончания сезона идут на 6 месте. Пятой идет "желтая субмарина", набравшая 63 балла за 36 туров.

Что касается Динамо, то киевляне впервые за долгое время не сыграют в Лиге чемпионов. Команда Луческу после 28 туров с 56 баллами идет четвертой. Киевляне еще могут попытаться побороться за 3-ю позицию. В настоящее время столичный клуб идет в зоне отборочных матчей Лиги конференций. К примеру, третье место даст попадание в отбор Лиги Европы.

Кратко о выступлениях Александра Яцыка