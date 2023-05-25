Бетіс та Вільярреал були серйозно зацікавлені у послугах капітана київського Динамо U-19 Олександра Яцика. Обидва іспанські клуби привернули свою увагу до українського футболіста після його виступів у юнацькій лізі УЄФА.
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Зірваний переїзд в Іспанію
Однак початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну негативно вплинув на цю зацікавленість від клубів Ла Ліги.
До 24 лютого 2022 року агенти Бетіса та Вільярреала стежили за талановитим півзахисником безпосередньо з трибун стадіону, на якому грали юнаки київського клубу.
Відзначимо, що Бетіс та Вільярреал у поточному сезоні борються за єврокубки. "Зелено-білі" з 56 очками за два тури до закінчення сезону йдуть на 6-му місці. П'ятою йде "жовта субмарина", яка набрала 63 бали за 36 турів.
Щодо Динамо, то кияни вперше за довгий час не зіграють у Лізі чемпіонів. Команда Луческу після 28 турів із 56 балами йде четвертою. Кияни ще можуть спробувати поборотись за 3-тю позицію. Наразі столичний клуб йде у зоні відбіркових матчів Ліги конференцій. Наприклад, третє місце дасть потрапляння у відбір Ліги Європи.
Коротко про виступи Олександра Яцика
- Яцик у 2019-му році приєднався до команди Динамо до 19 років. Під час юнацької ліги УЄФА, де динамівці себе гарно проявили, Яцик зумів забити гол у ворота Депортіво та двічі зіграти проти Барселони.
- У сезоні-2022/2023 тричі виходив на футбольне поле у футболці головної команди киян. Однак отримав від Мірчі Луческу не так багато ігрового тонусу. У цих поєдинках Олександр лише провів на полі лише 25 хвилин ігрового часу. Провів одну хвилину проти Бенфіки у Лізі чемпіонів та двічі в УПЛ – проти Минаю та Львова.
- Яцик має контракт із "біло-синіми" до кінця 2026 року.
- Півзахисник має досвід виступів у збірній України різних вікових категорій – від U-17 до U-19. За останню провів вже 5 матчів.