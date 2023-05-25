Бетис и Вильярреал были серьезно заинтересованы в услугах капитана киевского Динамо U-19 Александра Яцика. Оба испанских клуба привлекли свое внимание к украинскому футболисту после его выступлений в юношеской лиге УЕФА.
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Сорванный переезд в Испанию
Однако начало полномасштабного вторжения России в Украину негативно повлияло на этот интерес от клубов Ла Лиги.
До 24 февраля 2022 агенты Бетиса и Вильярреала следили за талантливым полузащитником непосредственно с трибун стадиона, на котором играли юноши киевского клуба.
Отметим, что Бетис и Вильярреал в текущем сезоне борются за еврокубки. "Зелено-белые" с 56 очками за два тура до окончания сезона идут на 6 месте. Пятой идет "желтая субмарина", набравшая 63 балла за 36 туров.
Что касается Динамо, то киевляне впервые за долгое время не сыграют в Лиге чемпионов. Команда Луческу после 28 туров с 56 баллами идет четвертой. Киевляне еще могут попытаться побороться за 3-ю позицию. В настоящее время столичный клуб идет в зоне отборочных матчей Лиги конференций. К примеру, третье место даст попадание в отбор Лиги Европы.
Кратко о выступлениях Александра Яцыка
- Яцик в 2019 году присоединился к команде Динамо к 19 годам. Во время юношеской лиги УЕФА, где динамовцы себя хорошо проявили, Яцик сумел забить гол в ворота Депортиво и дважды сыграть против Барселоны.
- В сезоне-2022/2023 трижды выходил на футбольное поле в футболке главной команды киевлян. Однако получил от Мирчи Луческу не столь много игрового тонуса. В этих поединках Александр провел на поле всего 25 минут игрового времени. Провел одну минуту против Бенфики в Лиге чемпионов и дважды в УПЛ – против Миная и Львова.
- У Яцика контракт с "бело-синими" до конца 2026 года.
- У полузащитника есть опыт выступлений в сборной Украины разных возрастных категорий – от U-17 до U-19. За последнюю провел уже 5 матчей.