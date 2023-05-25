Перед финалом Кубка Болгарии клубный автобус врезался в один из местных памятников, который был поставлен рядом с футбольной ареной, принимавшей кубочное противостояние. В результате аварии было повреждено боковое стекло транспортного средства футбольного клуба ЦСКА 1948 года.
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Неприятное ДТП перед финалом
К счастью, никто не пострадал. Это ведь произошло после того, как команда прибыла на стадион. Однако такое ДТП все равно не является приятным эпизодом для болгарского клуба.
Если вернуться в финальный матч, то уже в первом тайме счет был 0:2 в пользу Лудогорца. Дублем отличился Кайо Видаль. Во втором тайме ЦСКА 1948 года сократил свое отставание до одного гола, но догнать соперника уже не сумел. Лудогорец огорчил голкипера оппонентов в третий раз и довел счет до уверенного 1:3.
Отметим, что весь поединок в составе Лудогорца провел защитник Игорь Пластун. В составе соперника все 90 минут на поле провел футболист киевского Динамо Сидклей, который играет в Болгарии на правах аренды.
Это уже седьмой трофей Пластуна в составе Лудогорца, но первый в Кубке Болгарии. Напомним, что украинец выступает в Болгарии с июля 2018, когда перебрался из львовских Карпат.
Что касается Сидклея, то его аренда с болгарами рассчитана до конца сезона-2022/2023.