Клубы футболистов сборной Украины могут лишить лицензии за финансовые махинации

Сразу шесть клубов бельгийской Лиги Жюпиле могут лишить профессиональной лицензии и отправить в первую любительскую лигу. Кроме Генка, Стандарда, Шарлеруа и Кортрейка, в них входят две команды, в которых выступают украинские футболисты – Гент Романа Безуса и Брюгге Эдуарда Соболя.

Кого подозревают

Боссы команд оказались в центре длительного расследования по подозрению в отмывании денег, взяточничестве и организации договорных матчей под названием "Чистые руки".

Смотрите также В Днепре-1 сделали официальное заявление относительно подписания Коноплянки

Данная операция продолжается уже в течение четырех лет, и за это время правоохранительные органы успели провести немалое количество обысков и допросов.

Среди главных подозреваемых по этому делу находятся председатель Брюгге Барт Верхаге и генеральный директор Брюгге Венсан Маннарт, председатель Шарлеруа Мехди Баят , генеральный директор Гента Мишель Луваги, председатель Стандарда Бруно Венанц и генеральный директор Кортрейка Маттиас Летерм.

Что угрожает командам

Если функционеров признают виновными, а они к этому моменту будут входить в советы директоров и иметь пакет акций своих клубов – то эти команды лишат профессиональной лицензии и отправят в дивизион любителей.

Ведь по регламенту, клуба могут отказать в выдаче лицензии, если "связанное с ним юридическое лицо было осуждено за отмывание денег, торговлю людьми или создание банды менее чем за три календарных года до подачи заявки на получение лицензии".

Если эти команды будут наказаны, то Безус и Соболь скорее всего будут искать для себя другие варианты продолжения карьеры.