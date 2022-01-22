Кого подозревают
Боссы команд оказались в центре длительного расследования по подозрению в отмывании денег, взяточничестве и организации договорных матчей под названием "Чистые руки".
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Данная операция продолжается уже в течение четырех лет, и за это время правоохранительные органы успели провести немалое количество обысков и допросов.
Среди главных подозреваемых по этому делу находятся председатель Брюгге Барт Верхаге и генеральный директор Брюгге Венсан Маннарт, председатель Шарлеруа Мехди Баят , генеральный директор Гента Мишель Луваги, председатель Стандарда Бруно Венанц и генеральный директор Кортрейка Маттиас Летерм.
Что угрожает командам
Если функционеров признают виновными, а они к этому моменту будут входить в советы директоров и иметь пакет акций своих клубов – то эти команды лишат профессиональной лицензии и отправят в дивизион любителей.
Ведь по регламенту, клуба могут отказать в выдаче лицензии, если "связанное с ним юридическое лицо было осуждено за отмывание денег, торговлю людьми или создание банды менее чем за три календарных года до подачи заявки на получение лицензии".