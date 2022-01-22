Кого підозрюють
Боси команд опинилися в центрі тривалого розслідування за підозрою у відмиванні грошей, хабарництві і організації договірних матчів під назвою "Чисті руки".
Дивіться також У Дніпрі-1 зробили офіційну заяву щодо підписання Коноплянки
Дана операція триває вже протягом чотирьох років, і за цей час правоохоронні органи встигли провести чималу кількість обшуків і допитів.
Серед головних підозрюваних у цій справі знаходяться голова Брюгге Барт Верхаге і генеральний директор Брюгге Венсан Маннарт, голова Шарлеруа Мехді Баят , генеральний директор Гента Мішель Лувагі, голова Стандарда Бруно Венанц і генеральний директор Кортрейка Маттіас Летерм.
Що загрожує командам
Якщо функціонерів визнають винними, а вони до цього моменту будуть входити до рад директорів і мати пакет акцій своїх клубів – то ці команди позбавлять професійної ліцензії і відправлять в дивізіон любителів.
Адже за регламентом, клубу можуть відмовити у видачі ліцензії, якщо "пов'язана з ним юридична особа була засуджена за відмивання грошей, торгівлю людьми або створення банди менш ніж за три календарні роки до подачі заявки на отримання ліцензії".