Выход Британии из Европейского союза нанес удар и по английским клубам. Одно из ограничений, с которым столкнутся клубы АПЛ, произойдет уже в ближайшее трансферное окно.

Ограничения в трансферной политике клубов АПЛ вступят в силу уже с 1 января 2021, пишет Sky Sports.

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С этого времени английские клубы не смогут подписывать игроков с гражданством страны ЕС, если им не исполнилось 18 лет.

Будут действовать ограничения и на игроков, которым еще нет 21 года. За одно трансферное окно таких игроков можно будет подписать не более трех. Но только при условии, что у них есть определенное количество баллов, чтобы получить право на работу в Британии. Речь идет о выступлениях за сборную своей страны. При этом чем ниже сборная в рейтинге ФИФА, тем больше матчей должен отыграть игрок, чтобы получить соответствующее разрешение.

Такие ограничения сильно повлияют на клубы АПЛ, которые больше не смогут подписывать юных игроков не из Британии.

Топ-игроки по версии Transfermarkt, которым еще не исполнилось 18 лет

Самым дорогим игроком по версии Transfermarkt, которому еще не исполнилось 18 лет, является Джуд Беллингем с дортмундской Боруссии. Однако клубы АПЛ могут его подписать, ведь он англичанин. Хотя вряд ли немецкий клуб его отпустит, ведь только летом выкупил его за 23 миллиона евро. Сейчас игрок оценивается в 27 миллионов евро.

Вторым в списке является Райан Черкеш с французского Лиона. За игрока, который имеет французское и алжирское гражданство, могут требовать не менее 25 миллионов евро.

Замыкает первую тройку полузащитник немецкого Байера Флориан Виртц. Его оценили в 24 миллиона евро.