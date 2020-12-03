Вихід Великої Британії з європейського Союзу завдав удар і по англійських клубах. Одне з обмежень, з яким зіштовхнуться клуби АПЛ, станеться вже у найближче трансферне вікно.

Обмеження у трансферній політиці клубів АПЛ наберуть чинності вже з 1 січня 2021 року, пише Sky Sports.

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З цього часу англійські клуби не зможуть підписувати гравців з громадянством країни ЄС, якщо їм не виповнилося 18 років.

Будуть діяти обмеження і на гравців, яким ще немає 21 року. За одне трансферне вікно таких гравців можна буде підписати не більше трьох. Але лише за умови, що вони мають певну кількість балів, щоб отримати право на роботу у Великобританії. Мова йде про виступи за збірну своєї країни. При цьому чим нижче збірна в рейтингу ФІФА, тим більше матчів повинен мати гравець, щоб отримати відповідний дозвіл.

Такі обмеження сильно вплинуть на клуби АПЛ, які більше не зможуть підписувати юних гравців не з Великої Британії.

Топ-гравці за версією Transfermarkt, яким ще не виповнилося 18 років

Найдорожчим гравцем за версією Transfermarkt, якому ще не виповнилося 18 років, є Джуд Беллінгем з дортмундської Боруссії. Однак клуби АПЛ можуть його підписати, адже він англієць. Хоча навряд чи німецький клуб його відпустить, адже лише влітку викупив його за 23 мільйони євро. Зараз гравець оцінюється в 27 мільйонів євро.

Другим у списку є Раян Черкі з французького Ліона. За гравця, який має французьке та алжирське громадянство, можуть вимагати не менше 25 мільйонів євро.

Замикає першу трійку півзахисник німецького Баєра Флоріан Віртц. Його оцінили у 24 мільйони євро.