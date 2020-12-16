Израильский легионер Шахтера Манор Соломон попал на глаза двух клубов АПЛ. Арсенал и Лидс хотят видеть вингера в своих командах.

Английские клубы заинтересовались Манором Соломоном еще после международного матча Израиль – Шотландия, в котором вингер Шахтера забил единственный гол во встрече и вырвал победу для своей сборной в Лиге наций. Об этом сообщает The Online Gooner.

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Интерес из АПЛ

Арсенал и Лидс, которые интересуются хавбеком, поражены быстрой адаптацией Соломона в составе донецкого клуба. За полтора года он дважды поднимал трофей чемпионата Украины над своей головой. Также хорошо себя проявил на поле во встречах Лиги чемпионов.

Обычно, главный наставник Луиш Каштру использовал полузащитника в роли джокера команды. Манор часто выходил на поле со скамейки запасных.

Английским клубам будет довольно сложно пополнить свои склады. "Горняки" отказали Аталанте в трансфере хавбека. Итальянцы предлагали за игрока 20 миллионов евро.

Поэтому команда из Лондона проявляет интерес и к футболисту Боруссии (М) Маркусу Тюраму.