Ізраїльський легіонер Шахтаря Манор Соломон потрапив у око двох клубів АПЛ. Арсенал та Лідс хочуть бачити вінгера у своїх командах.

Англійські клуби зацікавились Манором Соломоном ще після міжнародного матчу Ізраїль – Шотландія, у якому вінгер Шахтаря забив єдиний гол у зустрічі та вирвав перемогу для своєї збірної у Лізі націй. Про це повідомляє The Online Gooner.

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Інтерес з АПЛ

Арсенал та Лідс, які цікавляться хавбеком, вражені швидкою адаптацією Соломона у складі донецького клубу. За півтора року він двічі підіймав трофей чемпіонату України над своєю головою. Також добре себе проявив на полі у зустрічах Ліги чемпіонів.

Зазвичай, головний наставник Луїш Каштру використовував півзахисника у ролі джокера команди. Манор часто виходив на поле з лавки для запасних.

Англійським клубам буде досить таки складно поповнити свої склади. "Гірники" відмовили Аталанті у трансфері хавбека. Італійці пропонували за гравця 20 мільйонів євро.

Тому команда з Лондона проявляє інтерес і до футболіста Боруссії (М) Маркуса Тюрама.