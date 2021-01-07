Декілька клубів АПЛ серйозно зацікавились послугами одного з лідерів збірної України та англійського Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Захисник несподівано може перебратись у команду Вест Хема.

Олександр Зінченко не має стабільного місця в основі Манчестер Сіті. Наставник команди Гвардіола використовує лівого захисника з України у ротаціях складу "містян". Попри це відразу 4 клубу АПЛ хотіли б бачити українця у своєму складі, повідомляє The Sun.

До теми Лаціо несподівано хоче підписати Зінченка

Хто цікавиться Зінченком?

Вест Хем

Вулверхемптон

Саутгемптон

Лестер

З цієї четвірки найсильнішим клубом є Лестер. Також цікавий варіант з Вест Хемом, у клубі виступає інший українець Андрій Ярмоленко.

МанСіті готовий переглянути всі пропозиції від клубів. "Містяни" готові відпустити гравця в оренду з правом викупу за 20 мільйонів євро. Контракт Зінченка з англійським клубом розрахований до літа 2024-го року. Однак команди ще не вступили у перемовини.

У цьому сезоні Олександр провів в АПЛ 2 поєдинки, ще чотири рази виходив у футболці "містян" в Лізі чемпіонів та двічі – у Кубку ліги.

Лаціо теж не має наміру відступати від боротьби за трансфер українця. Італійці вважають позицію лівого захисника однією із найбільш проблемних на полі, тому вже взимку хочуть її вирішити. Зарплата Олександра цілком влаштовує римлян. Його кандидатуру схвалило і керівництво і головний наставник клубу Сімоне Індзагі.