Пандемия коронавируса нанесла значительный удар по футболу. Множество клубов претерпело финансовые потери, которые могут быть довольно значительными.

Потери клубного футбола в 2020 году могут составить 14 миллиардов долларов. Такую сумму приводит глава комитета ФИФА по борьбе с последствиями пандемии Олли Рен, пишет Eurosport.

В то же время Европейский футбол потеряет 4 миллиарда евро из-за пандемии

В то же время цифра в 14 миллиардов долларов базируется на текущем сценарии, когда футбол медленно запускается после трехмесячного перерыва, уточнили в ФИФА.

Больше всего из-за пандемии пострадали клубы в Южной Америке. Также в ФИФА вызывает беспокойство ситуация с футболом в Африке и Азии, которые также пострадали.

ФИФА выделила 1,5 миллиарда долларов на помощь в борьбе с последствиями пандемии. За финансовой помощью в организацию обратились 150 из 211 ассоциаций-членов.

При этом в ФИФА не исключают вероятность очередного спада в футболе. Это произойдет, если вакцина от коронавируса так и не будет разработана. Поэтому пандемия продолжится и в 2021 году.