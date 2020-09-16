Клубный футбол может потерять 14 миллиардов долларов в 2020 году из-за коронавируса
Пандемия коронавируса нанесла значительный удар по футболу. Множество клубов претерпело финансовые потери, которые могут быть довольно значительными.
Потери клубного футбола в 2020 году могут составить 14 миллиардов долларов. Такую сумму приводит глава комитета ФИФА по борьбе с последствиями пандемии Олли Рен, пишет Eurosport.
В то же время Европейский футбол потеряет 4 миллиарда евро из-за пандемии
В то же время цифра в 14 миллиардов долларов базируется на текущем сценарии, когда футбол медленно запускается после трехмесячного перерыва, уточнили в ФИФА.
Больше всего из-за пандемии пострадали клубы в Южной Америке. Также в ФИФА вызывает беспокойство ситуация с футболом в Африке и Азии, которые также пострадали.
ФИФА выделила 1,5 миллиарда долларов на помощь в борьбе с последствиями пандемии. За финансовой помощью в организацию обратились 150 из 211 ассоциаций-членов.
При этом в ФИФА не исключают вероятность очередного спада в футболе. Это произойдет, если вакцина от коронавируса так и не будет разработана. Поэтому пандемия продолжится и в 2021 году.