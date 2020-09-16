Пандемія коронавірусу завдала значного удару по футболу. Чимало клубів зазнало фінансових втрат, які можуть бути доволі значними.

Втрати клубного футболу у 2020 році можуть становити 14 мільярдів доларів. Таку суму наводить очільник комітету ФІФА по боротьбі з наслідками пандемії Оллі Рен, пише Eurosport.

Водночас Європейський футбол втратить 4 мільярди євро через пандемію

Водночас цифра в 14 мільярдів доларів базується на поточному сценарії, коли футбол повільно запускається після тримісячного перерви, уточнили в ФІФА.

Найбільше від пандемії постраждали клуби у Південній Америці. Також в ФІФА викликає занепокоєння ситуація з футболом в Африці та Азії, які також постраждали.

ФІФА виділила 1,5 мільярда доларів на допомогу у боротьбі з наслідками пандемії. За фінансовою допомогою до організації звернулися 150 із 211 асоціацій-членів.

При цьому у ФІФА не виключають ймовірність чергового спаду у футболі. Це станеться, якщо вакцина від коронавірусу так і не буде розроблена. Відтак пандемія продовжиться й у 2021 році.