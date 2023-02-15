ФИФА решила расширить клубный чемпионат мира. Если сейчас в турнире принимают участие обычно клубные чемпионы континентов, то вскоре ситуация изменится.

Достойно внимания В футболе впервые показали белую карточку: за что ее дали и что она значит

О реформе клубного чемпионата мира, которым занимается ФИФА, говорилось давно. Впервые об этом президент ФИФА Джанни Инфантино заговорил в 2016 году. Тогда планировалось как его расширение (до 24 команд), так и изменение частоты проведения – раз в четыре года, а не ежегодно. Кроме того, его планировали перенести с декабря на летние месяцы. Впервые такой турнир должны были провести в 2021 году. Но от этой идеи пришлось отказаться из-за вспышки коронавируса.

Теперь ФИФА уже окончательно определилось, что клубный чемпионат мира будет проводиться по новому формату, начиная с 2025 года. Но участие в нем примут 32 команды. Крупнейшее представительство получат европейские клубы – 12. От Южной Америки будет 6 клубов. Африка, Азия и Северная и Центральная Америка получили по четыре места на турнире. Океания сможет делегировать одну команду. А еще одно место достанется хозяевам турнира.

Пока неизвестно, какой формат турнира будет. Как и то, какая страна примет расширенный клубный чемпионат мира. Его проведение запланировано на июнь – июль 2025 года.

При этом в 2023 году клубный чемпионат мира состоится еще по старому формату, где среди участников только победители континентальных кубков. И его местом проведения избрали Саудовскую Аравию.