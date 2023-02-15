ФІФА вирішила розширити клубний чемпіонат світу. Якщо зараз в турнірі беруть участь, зазвичай, клубні чемпіони континентів, то невдовзі ситуація зміниться.

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Про реформу клубного чемпіонату світу, яким опікується ФІФА, говорилося давно. Вперше про це президент ФІФА Джанні Інфантіно заговорив у 2016 році. Тоді планувалося як його розширення (до 24 команд), так і зміну частоти проведення – раз на чотири роки, а не щорічно. Окрім того, його планували перенести з грудня на літні місяці. Вперше такий турнір мали б провести у 2021 році. Але від цієї ідеї довелося відмовитися через спалах коронавірусу.

Тепер ФІФА вже остаточно визначилося, що клубний чемпіонат світу проводитиметься за новим форматом, починаючи з 2025 року. Але участь в ньому візьмуть 32 команди. Найбільше представництво отримають європейські клуби – 12. Від Південної Америки буде 6 клубів. натомість Африка, Азія та Північна і Центральна Америка отримали по чотири місця на турнірі. Океанія зможе делегувати одну команду. А ще одне місце дістанеться господарям турніру.

Поки невідомо, який саме формат турніру буде. Як і те, яка країна прийме розширений клубний чемпіонат світу. Його проведення заплановано на червень – липень 2025 року.

При цьому у 2023 році клубний чемпіонат світу відбудеться ще за старим форматом, де серед учасників – лише переможці континентальних кубків. І його місцем проведення обрали Саудівську Аравію.