Телеканал "UA:Перший" є офіційним транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу-2020, який відбудеться з 1 по 11 лютого у Катарі.

Коментуватиме матчі спортивний коментатор Роберто Моралес, інформує офіційний сайт каналу.

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"UA:Перший" покаже 5 матчів турніру: матч за 5-е місце, два півфінали, матч за 3-є місце та фінал.

У турнірі візьмуть участь 7 команд: по одній команді з кожної конфедерації, а також найсильніша команда країни-господарки турніру — Катару. Учасник від Південної Америки визначиться наприкінці січня за підсумками розіграшу Кубка Лібертадорес.

Учасники турніру:

Баварія Мюнхен (Німеччина);

Тігрес (Мексика);

Аль-Ахлі (Єгипет);

Ульсан (Південна Корея);

Аль-Духайль (Катар);

Окленд Сіті (Нова Зеландія);

переможець Кубка Лібертадорес.

Жеребкування сітки змагань відбудеться 19 січня. Турнір складається з одного матчу плей-офф, у якому зійдуться Аль-Духайль та Окленд Сіті, двох чвертьфіналів й півфіналів, фіналу та матчів за 3-є місце й 5-е місце.

До слова. Клубний чемпіонат світу-2020 мав відбутися у грудні, але через пандемію коронавірусу змагання перенесли на лютий 2021 року.