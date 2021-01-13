Клубний чемпіонат світу з футболу: де дивитися онлайн в Україні
Телеканал "UA:Перший" є офіційним транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу-2020, який відбудеться з 1 по 11 лютого у Катарі.
Коментуватиме матчі спортивний коментатор Роберто Моралес, інформує офіційний сайт каналу.
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"UA:Перший" покаже 5 матчів турніру: матч за 5-е місце, два півфінали, матч за 3-є місце та фінал.
У турнірі візьмуть участь 7 команд: по одній команді з кожної конфедерації, а також найсильніша команда країни-господарки турніру — Катару. Учасник від Південної Америки визначиться наприкінці січня за підсумками розіграшу Кубка Лібертадорес.
Учасники турніру:
- Баварія Мюнхен (Німеччина);
- Тігрес (Мексика);
- Аль-Ахлі (Єгипет);
- Ульсан (Південна Корея);
- Аль-Духайль (Катар);
- Окленд Сіті (Нова Зеландія);
- переможець Кубка Лібертадорес.
Жеребкування сітки змагань відбудеться 19 січня. Турнір складається з одного матчу плей-офф, у якому зійдуться Аль-Духайль та Окленд Сіті, двох чвертьфіналів й півфіналів, фіналу та матчів за 3-є місце й 5-е місце.
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