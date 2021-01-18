Клубний чемпіонат світу-2020 відбудеться з глядачами
Футбольні вболівальники зможуть відвідати Клубний чемпіонат світу-2020, який пройде у Катарі. Чемпіонат був перенесений з грудня 2020 року на лютий 2021-го через карантин.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА), яка відповідає за турнір, оголосила про початок продажу квитків. Про це інформує сайт ФІФА.
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Перший етап продажу квитків триватиме до 21 січня. У ФІФА не повідомляють, чи заповнюватимуть стадіони на 100%.
Кого пустять на стадіони
Протягом всього турніру будуть застосовуватися суворі заходи безпеки щодо COVID-19.
Вболівальники повинні надати або негативний тест на антиген COVID-19, або позитивний результат тесту на антитіла COVID-19.
Також матчі зможуть відвідати всі, хто надасть документ про повну вакцинацію.
У кожному місці проведення турніру будуть створені клініки для лікування всіх, у кого проявляються симптоми COVID-19.
Хто зіграє на чемпіонаті світу
- Баварія Мюнхен (Німеччина);
- Тігрес (Мексика);
- Аль-Ахлі (Єгипет);
- Ульсан (Південна Корея);
- Аль-Духайль (Катар);
- переможець Кубка Лібертадорес.
Команда Окленд Сіті (Нова Зеландія) знялася з турніру через карантинні заходи, які встановлені в Новій Зеландії.
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