Футбольні вболівальники зможуть відвідати Клубний чемпіонат світу-2020, який пройде у Катарі. Чемпіонат був перенесений з грудня 2020 року на лютий 2021-го через карантин.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА), яка відповідає за турнір, оголосила про початок продажу квитків. Про це інформує сайт ФІФА.

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Перший етап продажу квитків триватиме до 21 січня. У ФІФА не повідомляють, чи заповнюватимуть стадіони на 100%.

Кого пустять на стадіони

Протягом всього турніру будуть застосовуватися суворі заходи безпеки щодо COVID-19.

Вболівальники повинні надати або негативний тест на антиген COVID-19, або позитивний результат тесту на антитіла COVID-19.

Також матчі зможуть відвідати всі, хто надасть документ про повну вакцинацію.

У кожному місці проведення турніру будуть створені клініки для лікування всіх, у кого проявляються симптоми COVID-19.

Хто зіграє на чемпіонаті світу

Баварія Мюнхен (Німеччина);

Тігрес (Мексика);

Аль-Ахлі (Єгипет);

Ульсан (Південна Корея);

Аль-Духайль (Катар);

переможець Кубка Лібертадорес.

Команда Окленд Сіті (Нова Зеландія) знялася з турніру через карантинні заходи, які встановлені в Новій Зеландії.

До уваги. Жеребкування сітки змагань відбудеться 19 січня. Турнір складається з одного матчу плей-офф і триватиме з 1 до 11 лютого.