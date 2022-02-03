Прощання з Марлосом

Досвідчений півзахисник офіційно покинув Шахтар та перейшов в омріяний клуб Атлетіко Паранаенсе. Раніше повідомлялось, що Марлос не відвідав церемонію прощання з "гірниками" через образу. Але тепер усі чутки розсіяні.

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За словами Даріо Срни, бразилець пропустив подію через людські емоції. Відхід став болісним рішенням для гравця. Уся історія зворушливого від'їзду Марлоса з України була опублікована на офіційному сайті бразильського клубу.

Начебто футболіст не пристав на пропозицію Шахтаря щодо продовження угоди до кінця 2022 року. У півзахисника виникла нова ідея продовження кар'єри. Марлос мріяв грати за Атлетіко Паранаенсе. Саме ця мета змусила його покинути Україну та повернутись у рідну Бразилію.

Емоційний момент

Донеччани з розумінням поставились до такого рішення півзахисника. У клубі приготували сюрприз для Марлоса. Перед відльотом клубний автобус Шахтаря був припаркований біля будинку футболіста. Коли він зайшов із сім'єю усередину, то побачив усіх гравців донецького клубу, які спеціально зібрались, щоб попрошатись із півзахисником.

Звичайно, Марлос і його сім'я були дуже здивовані, а коли вони піднялися на борт – усередині були всі гравці, одноклубники Марлоса по Шахтарю, які провели гравця до моменту посадки на літак в аеропорту. Це був дуже емоційний момент, який назавжди залишиться у пам'яті та серці бразильця,

– йдеться на сайті Атлетіко.

Статистика Марлоса у Шахтарі