Первые слова после трансфера

Бывший игрок Шахтера прокомментировал свой переход в бразильский клуб. Марлос откровенно рассказал, что трансфер в Атлетико Паранаэнсе был его детской мечтой, которая воплотилась в реальность.

К теме Марлос подписал контракт с желанным клубом в Бразилии

Оказывается, что его братья выступали в молодежной команде Атлетико. Футболист хочет принести пользу новому клубу.

Бразилец, который имеет украинский паспорт, заявил, что нет четкой позиции на футбольном поле и вспомнил слова бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Марлос: эти слова сильно задели меня

"Считаю, что сегодня я больше не имею фиксированной позиции. Мне больше нравится играть справа, где я всегда играл. Но были сезоны в Шахтере, например, когда я выходил чуть ниже. В сборной Украины я больше играл слева", – сказал Марлос.

Мне очень нравится вспоминать то, что однажды сказал мне тренер Андрей Шевченко. Он сказал мне, что когда игрок имеет качество, то у него нет позиции. Он просто должен быть в команде – возможно, слева, возможно, справа. Эти слова сильно задели меня и помогли развиваться в моей карьере. Поэтому я всегда готов выходить на той позиции, где буду полезен команде,

– признался футболист.