Профессиональная футбольная лига приняла решение перенести матч пятого тура Второй лиги между "Кривбассом" и "Таврией".

В составе криворожского клуба – вспышка коронавируса. Отмечается, что положительный тест получили сразу 11 игроков. Об этом сообщает официальный сайт ПФЛ.

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Коронавирус в Первой и Второй лиге

Это не первый случай переноса матчей в отчетном туре Второй лиги. По той же причине в срок не состоится игра между "Черниговом" и "Оболонью-2".

Также на неопределенный срок перенесены две встречи в Первой лиге: "Альянс" – "Кристалл" и "Оболонь" – "ВПК-Агро".

"Кривбасс" в новом сезоне Второй лиги идет на третьем месте, "Таврия" опережает клуб Геннадия Приходько на три пункта.

"Кривбасс" и просьба Зеленского

В 1999 и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате. В 2000 году команда дошла до финала Кубка Украины.

В 2013 году клуб лишили профессионального статуса из-за долгов. После этого клуб выступал на любительском уровне в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Новую Каховку заявил о восстановлении "Кривбасса". Этот вопрос он доверил своему соратнику еще из "95-го квартала" Юрию Корявченкову.