Професійна футбольна ліга прийняла рішення перенести матч п'ятого туру Другої ліги між "Кривбасом" і "Таврією".

У складі криворізького клубу – спалах коронавірусу. Зазначається, що позитивний тест отримали відразу 11 гравців. Про це повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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Коронавірус у Першій та Другій лізі

Це не перший випадок перенесення матчів в звітному турі Другої ліги. З тієї ж причини в строк не відбудеться гра між "Черніговом" і "Оболонню-2".

Також на невизначений термін перенесені дві зустрічі в Першій лізі: "Альянс" – "Кристал" і "Оболонь" – "ВПК-Агро".

"Кривбас" в новому сезоні Другої ліги йде на третьому місці, "Таврія" випереджає клуб Геннадія Приходька на три пункти.

"Кривбас" та прохання Зеленського

У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті. У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.

У 2013 році клуб позбавили професійного статусу через борги. Після цього клуб виступав на аматорському рівні у Дніпропетровській області.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нової Каховки заявив про відновлення "Кривбасу". Це питання він довірив своєму соратнику ще з "95-го кварталу" Юрію Корявченкову.