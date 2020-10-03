У "клубі Зеленського" 11 футболістів захворіли COVID-19: матч з "Таврією" перенесено
Професійна футбольна ліга прийняла рішення перенести матч п'ятого туру Другої ліги між "Кривбасом" і "Таврією".
У складі криворізького клубу – спалах коронавірусу. Зазначається, що позитивний тест отримали відразу 11 гравців. Про це повідомляє офіційний сайт ПФЛ.
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Коронавірус у Першій та Другій лізі
Це не перший випадок перенесення матчів в звітному турі Другої ліги. З тієї ж причини в строк не відбудеться гра між "Черніговом" і "Оболонню-2".
Також на невизначений термін перенесені дві зустрічі в Першій лізі: "Альянс" – "Кристал" і "Оболонь" – "ВПК-Агро".
"Кривбас" в новому сезоні Другої ліги йде на третьому місці, "Таврія" випереджає клуб Геннадія Приходька на три пункти.
"Кривбас" та прохання Зеленського
У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті. У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.
У 2013 році клуб позбавили професійного статусу через борги. Після цього клуб виступав на аматорському рівні у Дніпропетровській області.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нової Каховки заявив про відновлення "Кривбасу". Це питання він довірив своєму соратнику ще з "95-го кварталу" Юрію Корявченкову.