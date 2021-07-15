Матчи со зрителями могут проходить только в регионах с "зеленым", "желтым" или "оранжевым" уровнем эпидемической опасности. Матчи в "красных" регионах могут проходить только в присутствии 260 человек.

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Решение о доступе зрителей на трибунах принимает клуб-хозяин. Наполненность трибун – не более двух третей мест и при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер.

Продажа билетов организовывается таким образом, чтобы обеспечивалось дистанцирование между зрителями на трибунах. При этом билеты должны продаваться только онлайн, при условии соблюдения процедуры идентификации личности.

Вход на стадион осуществляется исключительно при наличии билета с личными данными зрителя и документа, удостоверяющего личность.