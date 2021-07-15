Матчі з глядачами можуть відбуватися лише у регіонах із "зеленим", "жовтим" або "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки. Матчі в "червоних" регіонах можуть відбуватися лише за присутності 260 осіб.

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Рішення про доступ глядачів на трибунах приймає клуб-господар. Наповненість трибун – не більш як дві третини місць і за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів

Продаж квитків організовується таким чином, щоб забезпечувалось дистанціювання між глядачами на трибунах. При цьому квитки мають продаватися лише онлайн, при умові дотримання процедури ідентифікації особи.

Вхід на стадіон здійснюється виключно при наявності квитка з особистими даними глядача та документу, що посвідчує особу.