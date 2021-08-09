Любомир – Левый Берег 0:11

Голы: Меладзе 13, Пинчук 21, Петренко 25, Курко 31, Коваль 38, Коваль 43, Пинчук 48, Морозенко 57, Коваль 69, Коваль 73, Морозенко 85

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Поединок прошел в Киеве на стадионе "Левый берег" и завершился победой номинальных гостей со счетом 11:0. В первом тайме было забито шесть мячей, отличились Меладзе, Пинчук, Курко, Коваль и дважды Петренко.

Во втором тайме болельщики увидели еще пять мячей в воротах Любомира. Голы на счету Пинчука, Морозенко и Коваля, которые записали в своем активе по дублю.

В составе Левого берега выступают такие известные украинские футболисты, как Виталий Рева, Олег Карамушка, Николай Ищенко, Андрей Запорожан, Артем Старгородский, Владимир Коваль, Евгений Морозенко и Александр Акименко.

Левый берег выиграл три стартовых матча сезона с общим счетом 17:1.

Любомир – Левый Берег видео матча