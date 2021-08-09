Любомир – Лівий Берег 0:11

Голи: Меладзе 13, Пінчук 21, Петренко 25, Курко 31, Коваль 38, Коваль 43, Пінчук 48, Морозенко 57, Коваль 69, Коваль 73, Морозенко 85

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Поєдинок пройшов у Києві на стадіоні "Лівий берег" і завершився перемогою номінальних гостей з рахунком 11:0. У першому таймі було забито шість м'ячів, відзначилися Меладзе, Пінчук, Курко, Коваль і двічі Петренко.

У другому таймі вболівальники побачили ще п'ять м'ячів у воротах Любомира. Голи на рахунку Пінчука, Морозенко та Коваля, які записали в своєму актив по дублю.

У складі Лівого берега виступають такі відомі українські футболісти, як Віталій Рева, Олег Карамушка, Микола Іщенко, Андрій Запорожан, Артем Старгородський, Володимир Коваль, Євген Морозенко та Олександр Акименко.

Лівий берег виграв три стартові матчі сезону з загальним рахунком 17:1.

Любомир – Лівий Берег відео матчу