Клуб УПЛ уже 5 месяцев не платит зарплату футболистам, – СМИ
В клубе УПЛ Днепре-1 на текущий момент задолженность в 5 месяцев по выплате заработной платы.
Об этом сообщает "Футбольный формат". Выплачивают только официальную зарплату.
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Сообщается, что игрокам снизили зарплаты, также в команде ввели систему штрафов.
Конечно, это влияет на спортсменов, не только в футболе, но и в любой сфере. Журналисты, если бы работали без зарплаты, спрашивали бы, где она,
– сказал главный тренер команды Игорь Йовичевич.
"Но я уверен, уже пообещали, что идет работа в этом направлении со стороны руководства и ко второму сбору этот вопрос будет решен. Для достижения результата финансовая стабильность должна быть на высшем уровне, чтобы требовать от футболистов результатов. Думаю, все наладится, как было договорено", – сказал он.
- По итогам первого из двух, осеннего отрезка УПЛ, Днепр-1 занимает последнее 14 место в лиге.
- Весеннюю часть чемпионата днепровцы начнут 13 февраля домашним матчем с Ингульцем.
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