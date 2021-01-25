В клубе УПЛ Днепре-1 на текущий момент задолженность в 5 месяцев по выплате заработной платы.

Об этом сообщает "Футбольный формат". Выплачивают только официальную зарплату.

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Сообщается, что игрокам снизили зарплаты, также в команде ввели систему штрафов.

Конечно, это влияет на спортсменов, не только в футболе, но и в любой сфере. Журналисты, если бы работали без зарплаты, спрашивали бы, где она,

– сказал главный тренер команды Игорь Йовичевич.

"Но я уверен, уже пообещали, что идет работа в этом направлении со стороны руководства и ко второму сбору этот вопрос будет решен. Для достижения результата финансовая стабильность должна быть на высшем уровне, чтобы требовать от футболистов результатов. Думаю, все наладится, как было договорено", – сказал он.