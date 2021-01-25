У клубі УПЛ Дніпрі-1 на поточний момент є заборгованість в 5 місяців по виплаті заробітної плати.

Про це повідомляє "Футбольний формат". Виплачують тільки офіційну зарплату.

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Повідомляється, що гравцям знизили зарплати, також в команді ввели систему штрафів.

Звичайно, це впливає на спортсменів, не тільки у футболі, але і в будь-якій сфері. Журналісти, якби працювали без зарплати, запитували б, де вона,

– сказав головний тренер команди Ігор Йовічевіч.

"Але я впевнений, вже пообіцяли, що йде робота в цьому напрямку з боку керівництва і що до другого збору це питання буде вирішене. Для досягнення результату фінансова стабільність повинна бути на вищому рівні, щоб вимагати від футболістів результатів. Думаю, все налагодиться, як було домовлено", – сказав він.