Львівський "Рух" підсилився двома захисниками-легіонерами. Гравцями команди стали серб Мілош Стаменковіч і словенець Ерік Гліга.

Угода з гравцями розраховане на два роки. Про це повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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Що відомо про Стаменковіча та Гліги

Українські вболівальники пам'ятають виступи Мілоша Стаменковіча в Прем'єр-Лізі за каменську "Сталь" в сезоні 2016/17 років. Центрбек є вихованцем футбольних шкіл "Земуна", "Црвєни Звєзди" і "Раднічків".

8 років тому разом з ФК "Борча" гравець дебютував в елітному футбольному дивізіоні Сербії. Згодом захищав кольори єреванського "Арарату" і "Ширака" з Гюмрі. Останнім клубом Мілоша Стаменкович був казахський "Іртиш". Кольори "Руху" центральний захисник захищатиме під тридцять другому номером.

Інший новобранець "Руху" словенець Ерік Гліга. Він грає на позиції лівого захисника. Йому 23 роки. Раніше Гліга викликався до молодіжної збірної своєї країни (10 матчів). У своїй клубній кар'єрі грав в основному за словенські клуби ( "Триглав", "Алюміній", "Анкаран", "Крка"). У "Русі" Ерік гратиме під дванадцятим номером.