Тогда в конце встречи в трансляции прозвучало расистское и оскорбительное высказывание, вероятно, с мест черниговской команды. "Уродов понабирали, б***ь, черно***х".
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Игорь Грищенко рассказал, что удалось определить виновного, а Десна заплатит штраф.
"Долгий был процесс расследования. Мы идентифицировали, что это прозвучало со скамьи Десны. Потом был вопрос, Кто бы это мог быть. Пришли к выводу, что это тренер вратарей Овчаров. Наказание для Овчарова – дисквалификация на 5 матчей. А Десне штраф в 150 тысяч гривен за действия их официального лица", – сказал Грищенко.
Что произошло во время матча Заря – Десна?
Инцидент с расистским возгласом произошел в конце игры, когда игрок Десны Владислав Калитвинцев жестко сыграл против иранского форварда Зари Шахаба Захеди. В результате на поле началась схватка. Заря выиграла матч (2: 1).