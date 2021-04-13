Скорее всего, подписание аргентинца является одним из первых шагов Львова в актив будущего сезона. В текущем сезоне игрок будет выступать за дубль, ведь период дозаявок в первую команду закрыт.
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Что известно о Лаутаро
- Лаутаро пришел в статусе свободного агента. Он стал одиннадцатым легионером в составе "горожан".
- Преимущественно играет в зоне атаки. Известные в прошлом футболисты Клаудио Лопес, Рубен Соса и Иван Саморано положительно отозвались о Лаутаро.
- В Аргентине игрок защищал цвета Кильмеса и Сантамарины.