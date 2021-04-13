Швидше за все, підписання аргентинця є одним з перших кроків Львова в актив майбутнього сезону. У поточному сезоні гравець буде виступати за дубль, адже період дозаявок в першу команду закритий.
Дивіться також УАФ визнав помилку: арбітр зарахував гол Ворскли з офсайду у матчі проти Львова – відео
Що відомо про Лаутаро
- Лаутаро прийшов в статусі вільного агента. Він став одинадцятим легіонером у складі "містян".
- Переважно грає в зоні атаки. Відомі в минулому футболісти Клаудіо Лопес, Рубен Соса і Іван Саморано позитивно відгукнулися про Лаутаро.
- В Аргентині гравець захищав кольори Кільмеса і Сантамаріни.