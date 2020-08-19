Новоспечений учасник української Прем'єр-ліги "Минай" відзначив підвищення у класі оновленням емблеми. Закарпатський клуб презентував 19-го серпня оновлений дизайн емблеми.

У "Минаї" вирішили залишили основні елементи лого, на якому зображена лисиця. Про це повідомляє 24 канал.

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Як говорять у клубі, оновленому лого додали легкості.

"Окрім айдентики та всієї візуальної частини, оновлений і дизайн клубної атрибутики та ігрової форми команди!", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про "Минай"?

Клуб із однойменого села, що біля Ужгорода, був заснований у 2015 році.

Команда не зупинялася більше, ніж на один сезон в жодній лізі. Закарпатці з першої спроби вийшли в Першу лігу та УПЛ.

"Минай" – перший клуб із Закарпаття із сезону 2015/2016, який зіграє в УПЛ. До цього регіон представляла ужгородська "Говерла".

Очолює команду ексгравець "Шахтаря" Василь Кобін.

"Минай" проводитиме домашні матчі УПЛ в Ужгороді на стадіоні "Авангард".