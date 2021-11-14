Кроме Дмитрия Михайленко и Романа Григорчука еще одним претендентом на роль преемника Руслана Костышина и Сергея Кузнецова является 39-летний специалист Денис Бушуев.

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По имеющейся информации, руководство Колоса не намерено оттягивать вопрос с назначением нового главного тренера на зимний антракт, чтобы новый наставник в последних осенних матчах чемпионата успел познакомиться с потенциалом игроков и качественно провел зимние сборы.

После 14 туров УПЛ Колос имеет в своем активе 11 очков (13 игр), занимая 11 место в турнирной таблице чемпионата.

Кто такой Денис Бушуев

Уроженец Санкт-Петербурга с германским паспортом уже встречался с руководством Колоса и произвел на его боссов положительное впечатление, поскольку в Колосе решили изменить вектор развития клуба с акцентом на европейскую модель.

Денис Бушуев как футболист начинал карьеру в Зените, а затем в молодости переехал в Германию, где выступал за Герту, Оберхаузен и Мюнхен 1860 года.

После этого Бушуев переключился на тренерскую работу: начинал в академии мюнхенского клуба, сотрудничал с тренером Лейпцига Юлианом Нагельсманом, в 2016 году некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера Мюнхена 1860 года.

В России этот специалист возглавлял юношескую сборную и тренировал "Ленинградец".