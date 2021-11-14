Крім Дмитра Михайленка та Романа Григорчука, ще одним претендентом на роль наступника Руслана Костишина та Сергія Кузнецова є 39-річний фахівець Денис Бушуєв.

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За наявною інформацією, керівництво Колоса не має наміру відтягувати питання з призначенням нового головного тренера на зимовий антракт, щоб новий наставник в останніх осінніх матчах чемпіонату встиг познайомитися з потенціалом виконавців і якісно провів зимові збори.

Після 14-ти турів УПЛ Колос має в своєму активі 11 очок (13 ігор), займаючи 11 місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Хто такий Денис Бушуєв

Уродженець Санкт-Петербурга з німецьким паспортом вже зустрічався з керівництвом Колоса і справив на його босів позитивне враження, оскільки у Колосі вирішили змінити вектор розвитку клубу з акцентом на європейську модель.

Денис Бушуєв як футболіст розпочинав кар'єру в Зеніті, а потім у молодому віці переїхав до Німеччини, де виступав за Герту, Оберхаузен і Мюнхен 1860.

Після цього Бушуєв переключився на тренерську роботу: розпочинав в академії мюнхенського клубу, співпрацював з тренером Лейпцига Юліаном Нагельсманом, 2016 року деякий час був виконувачем обов'язків головного тренера Мюнхена 1860.

На Росії цей фахівець очолював юнацьку збірну і тренував "Ленінградець".