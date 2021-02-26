Клуб УПЛ может подписать экс-игрока Барселоны: детали трансфера
Львовский Рух в ближайшее время может подписать полузащитника Лукаса Патанелли. Аргентинец находился на просмотре в команде в Турции.
Источник:Meta-ratings.com.ua
Латиноамериканец вместе с футболистами Руха вернулся во Львов с турецкого сбора, тренировался с основным составом, а в последние дни – с молодежной командой.
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Решение относительно будущего Лукаса Патанелли клубное руководство Руха собирается принять на этой неделе.
- После 15-ти сыгранных туров Рух занимает 13 место в УПЛ, набрав 10 очков.
- В 15 туре чемпионата Украины Рух уступил Шахтеру (0:2).
Патанелли был игроком Барселоны
В 2016 году Барселона выкупила у аргентинского Индепендьенте 50% прав на Патанелли за 4 миллиона евро. Но в каталонском клубе не подтверждают эту информацию.
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