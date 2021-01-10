Клуб УПЛ курьезно подписал футболиста, которого выгнал месяц назад
Защитник Алексей Зозуля продлил контракт с Колосом. Новое соглашение с 28-летним футболистом будет действовать 1,5 года.
Об этом сообщил известный агент Александр Панков в инстаграме.
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"В Ковалевке Зозуля провел 3,5 года, дебютировал в Премьер-лиге и сыграл в Лиге Европы. Продолжаем сотрудничество с этим крутым и самобытным клубом еще на 1,5 года", – написал Панков.
Переподписание Зозули
Интересно, что всего месяц назад клуб из Ковалевки расторг соглашение с Алексеем. В общем, Зозуля выступал за Колосс с 2017 года и провел 67 матчей в составе команды, отметившись 4 голами.
- В текущем сезоне Алексей провел 7 поединков за клуб из Ковалевки.
- Колос завершил первую часть УПЛ на шестой строчке с 18 очками в активе.
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