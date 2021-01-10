Клуб УПЛ курйозно підписав футболіста, якого вигнав місяць тому
Захисник Олексій Зозуля продовжив контракт з Колосом. Нова угода з 28-річним футболістом буде діяти 1,5 року.
Про це повідомив відомий агент Олександр Панков в інстаграмі.
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"У Ковалівці Зозуля провів 3,5 року, дебютував у Прем'єр-лізі і зіграв у Лізі Європи. Продовжуємо співпрацю з цим крутим і самобутнім клубом ще на 1,5 року", – написав Панков.
Перепідписання Зозулі
Цікаво, що лише місяць тому клуб із Ковалівки розірвав угоду із Олексієм. Загалом, Зозуля виступав за Колос із 2017 року та провів 67 матчів у складі команди, відзначившись 4 голами.
- У поточному сезоні Олексій провів 7 поєдинків за клуб з Ковалівки.
- Колос завершив першу частину УПЛ на шостій сходинці з 18 очками у активі.
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