Захисник Олексій Зозуля продовжив контракт з Колосом. Нова угода з 28-річним футболістом буде діяти 1,5 року.

Про це повідомив відомий агент Олександр Панков в інстаграмі.

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"У Ковалівці Зозуля провів 3,5 року, дебютував у Прем'єр-лізі і зіграв у Лізі Європи. Продовжуємо співпрацю з цим крутим і самобутнім клубом ще на 1,5 року", – написав Панков.

Перепідписання Зозулі

Цікаво, що лише місяць тому клуб із Ковалівки розірвав угоду із Олексієм. Загалом, Зозуля виступав за Колос із 2017 року та провів 67 матчів у складі команди, відзначившись 4 голами.