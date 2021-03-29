Почетный президент клуба УПЛ Днепр-1 Юрий Береза прокомментировал информацию, что клуб могут переименовать в СК Днепр.

Ранее сообщалось, что клуб СК Днепр-1 в будущем собирается сменить название и эмблему. Перед командой стоит задача выйти в еврокубки, и после выполнения этой цели менеджмент намерен зарегистрироваться в УЕФА с другим названием.

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Один из вариантов – СК Днепр без цифры 1.

Как минимум в прошлом году мы уже были ФК Днепр и все остальное. Пока я не рассматривал и не рассматриваю никаких переименований, все будет идти так, как оно сейчас идет. Я не исключал и не исключаю возможность покупки, например, знака легендарного футбольного клуба Днепр. Если, конечно, будет адекватная цена,

– заявил Береза.

После 19-ти туров УПЛ СК Днепр-1 расположился на 8-й строчке турнирной таблицы.