Почесний президент клубу УПЛ Дніпро-1 Юрій Береза прокоментував інформацію, що клуб можуть перейменувати в СК Дніпро.

Раніше повідомлялося, що клуб СК Дніпро-1 в майбутньому збирається змінити назву і емблему. Перед командою стоїть завдання вийти в єврокубки, і після виконання цієї мети менеджмент має намір зареєструватися в УЄФА з іншою назвою.

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Один з варіантів – СК Дніпро без цифри 1.

Як мінімум в минулому році ми вже були ФК Дніпро і все інше. Поки я не розглядав і не розглядаю ніяких перейменувань, все буде йти так, як воно зараз йде. Я не виключав і не виключаю можливість покупки, наприклад, знака легендарного футбольного клубу Дніпро. Якщо, звичайно, буде адекватна ціна,

– заявив Береза.