ФК "Львів" після поразки в сьомому турі УПЛ "Дніпру-1" розлучився з головним тренером Георгієм Цецадзе.

Як повідомляє Meta-ratings.com.ua, разом з Цецадзе львівський клуб покинув ще один грузинський фахівець – Теймураз Лордкіпанідзе, який відповідав за фізичну підготовку.

Дивіться також: "Львів" звільнив головного тренера Цецадзе

Поки що тренувальним процесом команди керуватимуть один з асистентів Цецадзе – Віталій Шумський і тренер воротарів Вадим Деонас.

У "Львові" збираються визначитися з новим керманичем 28 жовтня.

Що відомо про Цецадзе

Георгія Цецадзе призначили головним тренером "Львова" в червні 2020 року. Під його керівництвом команда провела 12 матчів. І лише в трьох зустрічах зіграла внічию. Решта матчів "Львів" програв.

До цього місце роботи 45-річного грузина був "Сабуртало". Фахівець також очолював "Самтредіа", збірні Грузії U-21 і U-19, "Локомотив" Тбілісі і "Ділу".

Також він працював асистентом у національній збірній Грузії, збірних Грузії U-17 і U-16 і "Ділі".