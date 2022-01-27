Клуб Серии А всерьез заинтересован в приобретении нападающего сборной Украины

Клуб Серии А Торино заинтересован в подписании украинского футболиста Днепра-1 и сборной Украины Артема Довбика. Об интересе "быков" к нападающему сообщалось еще летом.

Клуб из Турина находится в поиске замены Андреа Белотти, который, скорее всего, не подпишет новый контракт и покинет команду Серии A уже летом.

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Что известно о Довбике

В этом сезоне Довбик забил 14 мячей и отдал пять результативных передач в 18 матчах днепрян во всех турнирах, будучи лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Украины.

Помимо Торино интерес к нападающему проявляют киевское Динамо, Наполи, Фиорентина, Болонья, а также бельгийские Андерлехт и Генк.

Сообщалось, что Днепр-1 установил на своего ведущего форварда ценник в размере 12 – 15 миллионов евро. Контракт Артема с днепровским клубом истекает в 2024 году.

Торино занимает десятое место в таблице Серии А. Днепр-1 ушел на зимнюю паузу на третьей строчке УПЛ.