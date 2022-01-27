Клуб з Турина знаходиться в пошуку заміни Андреа Белотті, який, швидше за все, не підпише новий контракт і залишить команду Серії A вже влітку.
До слова Лідер чемпіонату Туреччини відновив інтерес до найкращого форварда УПЛ
Що відомо про Довбика
- Цього сезону Довбик забив 14 м'ячів і віддав п'ять результативних передач у 18 матчах дніпрян у всіх турнірах, будучи найкращим бомбардиром поточного розіграшу чемпіонату України.
- Крім Торіно інтерес до нападника виявляють київське Динамо, Наполі, Фіорентина, Болонья, а також бельгійські Андерлехт та Генк.
- Повідомлялося, що Дніпро-1 встановив на свого провідного форварда цінник у розмірі 12 – 15 мільйонів євро. Контракт Артема з дніпровським клубом спливає у 2024 році.