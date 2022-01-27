Клуб з Турина знаходиться в пошуку заміни Андреа Белотті, який, швидше за все, не підпише новий контракт і залишить команду Серії A вже влітку.

До слова Лідер чемпіонату Туреччини відновив інтерес до найкращого форварда УПЛ

Торіно займає десяте місце у таблиці Серії А. Дніпро-1 пішов на зимову паузу на третьому рядку УПЛ.

Що відомо про Довбика