Клуб из Турина находится в поиске замены Андреа Белотти, который, скорее всего, не подпишет новый контракт и покинет команду Серии A уже летом.

К слову Лидер чемпионата Турции возобновил интерес к лучшему форварду УПЛ

Торино занимает десятое место в таблице Серии А. Днепр-1 ушел на зимнюю паузу на третьей строчке УПЛ.

Что известно о Довбике