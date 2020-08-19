Футбольный клуб "Балканы" рассматривает возможность отказа от участия в Первой лиге и собирается заявиться во Вторую лигу.

В клубе из Одесской области рассматривают возможность отказа от участия в турнире из-за непростого финансового положения, сообщает Footboom.

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С учетом того, что львовские "Карпаты" не получили лицензию, в Первой лиге останется 16 команд.

Далее у ПФЛ есть два варианта – либо оставить в Первой лиге 16 команд, либо же расширить ее до 18 команд, включив в турнир все 4 клуба, которые играют в плей-офф – "Металлург", "Черкащину", "Верес" и "Альянс".

По итогам сезона-2019/20 "Балканы" заняли 14-е место в Первой лиге.

"Балканам" предлагали деньги

Три клуба из верхней части турнирной таблицы Первой лиги давали "Балканам" 300 тысяч гривен за победу над "Ингульцом" в последнем туре.

Матч завершился вничью (1:1) и "Ингулец" не смог финишировать на первом месте в чемпионате.

Ничья не помешала "Ингульцу" выйти в Премьер-лигу. Команда Сергея Лавриненко повысилась в классе вместе с "Минай".