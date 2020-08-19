Клуб Першої ліги збирається добровільно понизитися в Другу лігу
Фубольний клуб "Балкани" розглядає можливість відмови від участі в Першій лізі і збирається заявитися в Другу лігу.
У клубі з Одеської області розглядають можливість відмови від участі в турнірі через непросте фінансове становище, повідомляє Footboom.
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З урахуванням того, що львівські "Карпати" не отримали ліцензію, у Першій лізі залишиться 16 команд.
Далі у ПФЛ є два варіанти – або залишити в Першій лізі 16 команд, або ж розширити її до 18 команд, включивши в турнір всі 4 клуби, які грають у плей-офф – "Металург", "Черкащину", "Верес" і "Альянс".
"Балканам" пропонували гроші
Три клуби з верхньої частини турнірної таблиці Першої ліги давали "Балканам" 300 тисяч гривень за перемогу над "Інгульцем" в останньому турі.
Матч завершився внічию (1:1), й "Інгулець" не зміг фінішувати на першому місці в чемпіонаті.
Нічия не завадила "Інгульцю" вийти в Прем'єр-лігу. Команда Сергія Лавриненка підвищилася в класі разом з "Минаєм".