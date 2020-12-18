Футбольный клуб Кремень, выступающий в Первой лиге, разместил объявление о поиске нового главного тренера команды.

Информация о поиске нового тренера размещена на официальном сайте команды.

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От желающих возглавить клуб требуют резюме. А также ответить на еще пять вопросов.

Каково Ваше видение футбола в условиях Первой лиги. Методика развития и привлечения молодых игроков. План подготовки команды в зимнее межсезонье. Кто из игроков, по вашему мнению, может усилить команду. Ваше видение мотивации, премирования и штрафования игроков. Отправить свою заявку можно до 27 декабря.

Напомним, до этого команду возглавлял Александр Головко. Но 11 декабря клуб и тренер прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Первую часть сезона Кремень закончил на 12 месте в турнирной таблице. За 16 матчей команда набрала лишь 18 очков.