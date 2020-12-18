Клуб Первой лиги разместил объявление о поиске тренера
Футбольный клуб Кремень, выступающий в Первой лиге, разместил объявление о поиске нового главного тренера команды.
Информация о поиске нового тренера размещена на официальном сайте команды.
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От желающих возглавить клуб требуют резюме. А также ответить на еще пять вопросов.
- Каково Ваше видение футбола в условиях Первой лиги.
- Методика развития и привлечения молодых игроков.
- План подготовки команды в зимнее межсезонье.
- Кто из игроков, по вашему мнению, может усилить команду.
- Ваше видение мотивации, премирования и штрафования игроков.
- Отправить свою заявку можно до 27 декабря.
Напомним, до этого команду возглавлял Александр Головко. Но 11 декабря клуб и тренер прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Первую часть сезона Кремень закончил на 12 месте в турнирной таблице. За 16 матчей команда набрала лишь 18 очков.
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