Футбольний клуб Кремінь, який виступає в Першій лізі, розмістив оголошення про пошук нового головного тренера команди.

Інформація про пошук нового тренера розміщена на офіційному сайті команди.

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Від бажаючих очолити клуб вимагають резюме. А також відповісти на ще п'ять питань.

Яке Ваше бачення футболу в умовах Першої ліги. Методика розвитку й залучення молодих гравців. План підготовки команди у зимове міжсезоння. Хто з гравців, на Вашу думку, може підсилити команду. Ваше бачення мотивації, преміювання та штрафування гравців.

Надіслати свою заявку можна до 27 грудня.

Нагадаємо, до цього команду очолював Олександр Головко. Але 11 грудня клуб та тренер припинили співпрацю за обопільною згодою.

Першу частину сезону Кремінь закінчив на 12 місці в турнірній таблиці. За 16 матчів команда набрала лише 18 очок.